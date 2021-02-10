Какой смартфон у Билла Гейтса

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Один из самых богатых людей на планете облюбовал складной смартфон

Существует стереотип, что «iPhone — для богатых, а Android — для бедных». Но далеко не всегда сильные мира сего следуют этому правилу. Например, тот же Павел Дуров, основатель ВКонтакте и Telegram, уже не раз в негативном ключе «проходился» по iPhone. Предпочитает устройства с операционной системой Android и Билл Гейтс, который входит в тройку самых богатых людей на планете.

Правда, было время, когда бывший глава Microsoft владел двумя устройствами — iPhone и Android-смартфоном. Но чаще всего он отдавал предпочтение аппарату с зеленым роботом, признавая, что у него есть неоспоримое преимущество перед iPhone — большое количество штатных и сторонних приложений. При этом он признавался, что долгое время пользовался исключительно «яблочным» смартфоном и миграция на Android далась ему вначале непросто.

А на днях стало известно, какой смартфон Билл Гейтс предпочел для повседневного использования. На одном из форумов ему был задан вопрос, каким смартфоном он пользуется, на что он ответил, что в его распоряжении Samsung Galaxy Z Fold 3. Выбор в пользу складного смартфона был сделан из-за того, что он заменяет ему телефон и портативный ПК. Samsung стоит гордиться, что Билл Гейтс предпочел ее устройство, а Surface Duo 2 от Microsoft.

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Источник: androidauthority