Камеры Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro эволюционируют лишь софтверно

220

Следующие «эталонные» Android-смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro не предложит значительного улучшения камеры по сравнению с предшественниками, по крайней мере, по части «железа»

Инсайдер Йогеш Брар сделал заявление, что аппаратное обеспечение камер будущих смартфонов, по большей части, будет идентично актуальным «шестверкам» Надо сказать, что это было вполне ожидаемо. Ранее Google использовала датчик Sony IMX363 на 12 мегапикселей со второго по пятое поколение Pixel включительно. Тем не менее, именно смартфоны «корпорации добра» стали своеобразным мерилом качества мобильной фотографии последние несколько лет благодаря постоянному совершенству алгоритмов, доказывая, что сила в софте.

Теперь же выбор пал на 50-мегапиксельный Samsung GN1. Судя по всему, Google опять предложит в Pixel 7 дет датчиков на 50 Мп и 12 Мп, изменяя лишь программную составляющую и дорабатывая нейросети, на которых компания делает акцент в последнее время. Если говорить о Pixel 7 Pro, то он должен обладать тройной камерой, где третий датчик телеобъектив на 48 Мп.

Судя по всему, Google постарается выжать максимум из «железа» и вывести качество фоточек на новый уровень за счет фота. Анонс серии Google Pixel 7 ожидается осенью нынешнего ода и ожидается, что оба смартфона получат OLED‑дисплеи, но у базовой версии он будет диагональю 6,3 дюйма, а у «прошки» — 6,7 дюйма. Построены новинки будут на фирменном чипе Tensor второго поколения.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: gizmochina