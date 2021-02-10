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Кандидат на "смартфон года" теперь продается у нас – официальный Moto Edge 40 с гарантией всего от 13 999! Успей приобрести!

31.10.2023 45 0

КРУТАЯ ДИСПЛЕЙ И ВЛАГОЗАЩИТА

 

Великолепная новость! Мы наконец-то получили в продажу официальную украинскую версию смартфона Motorola Edge 40 во всех цветах – с официальной гарантией, украинскую версию.

 

Кандидат на "смартфон года" теперь продается у нас – официальный Moto Edge 40 с гарантией всего от 13 999! Успей приобрести! – фото 1

 

Этот смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит – это один из лучших экранов за эти деньги!

 

Под капотом – мощный процессор MediaTek Dimensity 8020, двойная камера 50+13 Мп, быстрая зарядка 67 Вт и беспроводная зарядка. Также присутствует стойкость к воде и пыли IP68.

 

Кандидат на "смартфон года" теперь продается у нас – официальный Moto Edge 40 с гарантией всего от 13 999! Успей приобрести! – фото 2

 

По версии нашей редакции, этот смартфон претендует на звание "Смартфон года", его цена – в нашем магизне всего 13999 грн. Поспешите приобрести официальный Motorola Edge 40 с гарантией 12 месяцев и получить один из лучших смартфонов 2023 года в соотношении цены и качества!

 

Moto Edge 40 - от 13 999 грн﻿

Советуем в комплекте также взять бронепленку – 360 грн (+100 грн поклейка)!


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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 31.10.2023
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Кандидат на "смартфон года" теперь продается у нас – официальный Moto Edge 40 с гарантией всего от 13 999! Успей приобрести!