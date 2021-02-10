Кандидат на "смартфон года" теперь продается у нас – официальный Moto Edge 40 с гарантией всего от 13 999! Успей приобрести!

45

КРУТАЯ ДИСПЛЕЙ И ВЛАГОЗАЩИТА

Великолепная новость! Мы наконец-то получили в продажу официальную украинскую версию смартфона Motorola Edge 40 во всех цветах – с официальной гарантией, украинскую версию.

Этот смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит – это один из лучших экранов за эти деньги!

Под капотом – мощный процессор MediaTek Dimensity 8020, двойная камера 50+13 Мп, быстрая зарядка 67 Вт и беспроводная зарядка. Также присутствует стойкость к воде и пыли IP68.

По версии нашей редакции, этот смартфон претендует на звание "Смартфон года", его цена – в нашем магизне всего 13999 грн. Поспешите приобрести официальный Motorola Edge 40 с гарантией 12 месяцев и получить один из лучших смартфонов 2023 года в соотношении цены и качества!

Moto Edge 40 - от 13 999 грн﻿

Советуем в комплекте также взять бронепленку – 360 грн (+100 грн поклейка)!





А чтобы быть в курсе лучших предложений – рекомендую подписаться на наш канал Andro-Price AliExpress и Andro-Price Украина , где мы преподаем лучшие товары!





