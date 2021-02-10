Клиническая смерть Киевстара, сокрушительное поражение Apple и Google, а Samsung готовит революцию в смартфонах

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

На этой неделе в нашей стране основной технологической новостью стала кибератака Киевстар. Именно такие события показывают, насколько цифровизированным стал мир и отсутствие связи, к которой мы так привыкли, очень пугает многих людей. Спасибо слаженным действиям рабочих компании почти все уже работает как следует, но урок все получили достаточно серьезный - не надо держать все яйца в одной корзине.

Громких презентаций за прошедшие 7 дней мы почти не увидели, единственные новинки показаны миру – это бюджетные Samsung Galaxy A15 и A25. Не могу назвать эти модели прямо выдающимися, но уровень бюджеток от бренда с каждым годом растет. Они, конечно, далеко не идеальны, но своих поклонников точно найдут.

А вот анонсы прошли довольно интересные. Нам рассказали и показали будущий игровой флагман Asus Rog Phone 8 с необычным, как обычно, дизайном и мощными характеристиками. Также дали одним глазом посмотреть на будущий флагман Nubia с фирменной подэкранной камерой и безобразным дизайном. А еще вскрыли дату глобального анонса серии Redmi note 13 с парочкой очередных новинок конвейера.

Конечно, не обошлось без порции отборочной дичи со всего мира и отдельно из страны цветущих "скрепляющих" болот. Ну и Илон Маск любезно снова дал повод вспомнить о себе, не мог же он за неделю не выкинуть ни одной ерунды. ﻿Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте: