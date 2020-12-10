Кнопочные телефоны: рынок и расстановка сил

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Дешевизна, простота и автономность — причина хороших продаж кнопочных звонилок. В лидерах iTel, HMD Global и Samsung

Как и сегмент смартфонов, рынок телефонов переживает нелегкие времена. Он борется, но не сдается. Доля таких устройств неуклонно сокращается, но все равно этот сегмент остается еще очень большим. На это указывают данные аналитиков компании Counterpoint Research за третий квартал нынешнего года.

Так, эксперты пришли к выводу, что в период с июля по сентябрь 2020 года было отгружено 74 млн кнопочных звонилок. Для сравнения столько же было поставлено трубок на рынок по итогам всего 2018 года. Здесь следует отдать должное, прежде всего, компаниям iTel Mobile и HMD Global, которые продолжают активно работать на ниве создания кнопочных звонилок. Причем эти два производителя контролируют чуть больше трети рынка телефонов. По 10% доли рынка достались компаниям Tecno и Samsung. Замкнул топ-5 крупнейших поставщиков телефонов индийская компания Lava, которая занимает 6% доли рынка.

Индия и страны Африки стали главными рынками сбыта звонилок. И дело тут не только в небольшом достатке жителей этих регионов, но и в том, что смартфоны сложны для них, ведь уровень грамотности тут не превышает 70%. На стороне кнопочных звонилок также длительное время работы. И тут все объективно. Зачем покупать смартфон, который нуждается в постоянной подзарядке, когда в округе есть проблемы с розетками.

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Источник: gizmochina