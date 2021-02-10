Коллаборация Microsoft и Motorola на рынке смартфонов – ThinkPhone

66

бизнесмены на месте?

Motorola и Microsoft анонсировали сотрудничество над новыми инструментами для бизнес-ориентированной линейки ThinkPhone. Пользователям Motorola ThinkPhone теперь доступна полная интегрированная поддержка облачной функции Windows 365, а также интеграция с функцией Push To Talk и Walkie Talkie в Microsoft Teams

Благодаря интеграции с Windows 365, ThinkPhone превращается в полноценный персональный облачный компьютер, позволяющий работать отовсюду. Пользователи могут транслировать Windows на внешний монитор через USB-C и подключить клавиатуру и мышь по Bluetooth.

Это сочетание придает мобильность и производительность, а также позволяет ИТ-отделам оптимизировать затраты. Кроме того, пользователи ThinkPhone теперь могут настроить красную кнопку на боковой грани для активации режима Walkie Talkie в Teams. Это обеспечит мгновенную PTT-связь с коллегами.

Среди базовых для нашей сферы слов могу сказать, что смартфон оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Экран P-OLED диагональю 6.6 дюйма имеет частоту обновления в 144Гц. Также смартфон оборудован тройной камерой (50+13+2 МП) и передней камерой разрешением 32 МП.

Компании утверждают, что ThinkPhone с облачным стримингом 365 позволяет пользователям получить "полный опыт работы на Windows PC со всеми их персональными приложениями, контентом и настройками, независимо от того, где они находятся". При этом, если пользователь прекращает стриминг своей сессии Windows и затем возвращается к ней, дисплей продолжается именно с того места, где был приостановлен - подобно ноутбуку, закрытому и отправленному в режим гибернации.

Так что, если среди вас есть бизнесмены, купили бы вашей компании такие корпоративные смартфоны? Поделитесь этим в комментариях.

Источник: phonearena