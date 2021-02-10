Коллекция циферблатов для Google Pixel Watch

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Google готовится к выходу на рынок носимых устройств и работают над Pixel Watch. Выйти гаджет должен весной следующего года и в нем будет много внимания уделено мониторингу здоровья. Естественно, что работать смарт-часы будут под управлением Wear OS и издание 9to5Google обнаружило в прошивке различные циферблаты, спрятанные в APK.

Всего представлено 10 различных циферблатов, в том числе один с логотипом Fitbit. Что еще более важно, два циферблата из этой коллекции также были замечены на рендерах Pixel Watch, которые были опубликованы Front Page Tech на YouTube в начале этого месяца. А это означает, что коллекция циферблатов явно приготовлена для будущих смарт-часов от Google.

Известно, что Google Pixel Watch получат тонкий круглый корпус и есть опасения, что компании вряд ли удастся вместить внутрь емкую батарейку. Интересно, еще не так давно в сети активно говорили о том, что компания не будет спешить с анонсом умных часов и все по причине того, что WearOS еще сырая и нет уверенности, что публика лояльно примет умные часы.

Прошло немного времени и заговорили о том, что Galaxy Watch 4 хорошо подрогрели рынок и потребители уже готовы отдавать свои деньги за умные часы на Android.

Источник: 9to5google