Компания Apple разрабатывает свой поисковик, который станет альтернативой Google - Марк Гурман

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Новый конкурент на рынке поисковиков

Среди многих поисковиков Google остается лучшим выбором, а также самой распространенной поисковой системой. Миллиарды устройств имеют Google Search как поисковую систему по умолчанию, в том числе и производимые компанией Apple. Но Apple не является сторонником использования посторонних технологий в своих продуктах. Как сообщается, компания из Купертино упорно работает над разработкой собственной поисковой системы, которая могла бы заменить Google в качестве лучшего варианта на своих устройствах.

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что Apple "годами работала над поисковой технологией". В отчете говорится, что производителю iPhone еще предстоит пройти долгий путь, но если его внутренняя поисковая технология когда-нибудь будет совершенной, пользователи Apple получат более интегрированное и частное решение по сравнению с Google.

Apple уже тестирует небольшие варианты использования своей поисковой технологии в некоторых своих приложениях, говорится в отчете. Поисковые усилия Apple можно четко увидеть в Spotlight, помогающем пользователям находить вещи на своих устройствах.

"Несколько версий iOS и macOS поэтому Apple начала добавлять результаты веб-поиска в этот инструмент, направляя пользователей непосредственно на сайты, которые могут ответить на их вопросы. В разное время эти результаты обеспечивались либо Bing корпорации Microsoft, либо Google корпорации Alphabet. Siri также использует эту технологию, чтобы предлагать веб-результаты», – говорится в отчете Bloomberg.

О заинтересованности Apple в поисковых технологиях также свидетельствуют слухи о ее переговорах с Microsoft по поводу покупки поисковой системы Bing. Хотя компания из Купертино не совершила покупку, предварительные переговоры подтвердили ее заинтересованность.

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Источник: bloomberg