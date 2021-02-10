Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Компания Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot на основе ИИ для Android. Конкурент ChatGPT!

Компания Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot на основе ИИ для Android. Конкурент ChatGPT!

27.12.2023 113 1

Лучше ChatGPT?

Компания Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot для Android. Новое приложение доступно в Google Play Store, предлагая доступ к Copilot на основе искусственного интеллекта от Microsoft без необходимости использования мобильного приложения Bing.

microsoft

Приложение Microsoft Copilot на Android очень похоже на ChatGPT, с доступом к возможностям чат-ботов, генерации изображений с помощью DALL-E 3 и возможностью создавать текст для электронных писем и документов. Он также содержит бесплатный доступ к последней модели OpenAI GPT-4, за что вам придется платить, если вы используете ChatGPT.

Сначала Microsoft запустила свой ИИ-прорыв в начале этого года в поисковике Bing под названием Bing Chat, интегрировав интерфейс, похожий на ChatGPT, в результаты поиска. Позже Microsoft отказалась от брендинга Bing Chat. Компания позволила Copilot быть более самостоятельным сервисом, который также существует на собственном выделенном домене по адресу copilot.microsoft.com – так же, как и ChatGPT.

microsoft

Запуск мобильных приложений для Copilot кажется следующим логическим шагом в расширении этого автономного опыта Copilot, особенно учитывая, что Bing Chat Enterprise также был ребрендирован на Copilot.

Источник:neowin

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 27.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Максим 0
Звучить як казино)
27.12.2023 18:56
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Компания Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot на основе ИИ для Android. Конкурент ChatGPT!