Компания Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot на основе ИИ для Android. Конкурент ChatGPT!

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Лучше ChatGPT?

Компания Microsoft незаметно запустила специальное приложение Copilot для Android. Новое приложение доступно в Google Play Store, предлагая доступ к Copilot на основе искусственного интеллекта от Microsoft без необходимости использования мобильного приложения Bing.

Приложение Microsoft Copilot на Android очень похоже на ChatGPT, с доступом к возможностям чат-ботов, генерации изображений с помощью DALL-E 3 и возможностью создавать текст для электронных писем и документов. Он также содержит бесплатный доступ к последней модели OpenAI GPT-4, за что вам придется платить, если вы используете ChatGPT.

Сначала Microsoft запустила свой ИИ-прорыв в начале этого года в поисковике Bing под названием Bing Chat, интегрировав интерфейс, похожий на ChatGPT, в результаты поиска. Позже Microsoft отказалась от брендинга Bing Chat. Компания позволила Copilot быть более самостоятельным сервисом, который также существует на собственном выделенном домене по адресу copilot.microsoft.com – так же, как и ChatGPT.

Запуск мобильных приложений для Copilot кажется следующим логическим шагом в расширении этого автономного опыта Copilot, особенно учитывая, что Bing Chat Enterprise также был ребрендирован на Copilot.

Источник:neowin