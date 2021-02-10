Компания OnePlus выпустит уникальный смартфон OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Paimon для настоящих фанатов игры

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Снова коллаборация с Genshin Impact

Уже через несколько часов будет представлен OnePlus Ace 2 Pro. У телефона будут мощные характеристики, включая процессор Snapdragon 8 Gen 2, 1,5K OLED-дисплей и поддержку зарядки 150 Вт. Согласно тенденции китайских производителей, OnePlus Ace 2 Pro также будет доступен со специальной подарочной коробкой по теме Genshin Impact.

Например, еще в апреле был представлен OnePlus Ace 2 Genshin Impact, наделавший большой шум среди фанатов игры.

В преддверии запуска компания OnePlus объявила о содержании подарочной коробки OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact. Коробка будет оформлена вокруг Паймона. Паймон — неигровой персонаж, сопровождающий Путешественника в течение их приключений в Тейвате.

Что касается содержимого коробки, то OnePlus будет включать в себя инструмент вытягивания SIM-карты, вдохновенный Paimon, чехол для телефона и акриловый держатель для телефона. Компания дополнит эти предметы тематическими наклейками и декоративными элементами, такими как настенный постер и акриловый стол. OnePlus также изменил программное обеспечение телефона, предоставив специальные значки и обои.

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Источник: gizmochina