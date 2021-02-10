Компания решила проблему с перегревом OnePlus 9 Pro при съемке видео и фото

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Вышел апдейт, исправляющий баг с перегревом камеры OnePlus 9 Pro

Продажи флагманов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro набирают обороты, но помимо отзывов довольных пользователей встречаются комментарии тех, кто разочаровался в покупке. В частности, появились жалобы владельцев OnePlus 9 Pro на то, что смартфон перегревается при работе с камерой, когда приложение попросту вылетает из-за перегрева.

OnePlus признала существование проблемы и она программная. Сегодня компания выпустила обновление системы v11.2.3.3 для исправления бага. Представитель компании заявил, что им удалось установить причину повышения температуры OnePlus 9 Pro и сейчас они начали развертывание апдейта, призванного оптимизировать температуру устройства и работу аккумулятора.

Первыми обновление начали получать жители Индии, а вот владельцам флагмана из Европы и Северной Америке придется подождать апдейта до конца текущей недели. Среди прочего было обещано выпустить в скором времени второе обновление для недопущения проблем с перегревом флагмана.

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Похоже, что баг коснулся только глобальной версии прошивки OxygenOS 11, тогда как у китайского OnePlus 9 Pro с оболочкой ColorOS ее не обнаружили. Ждем отзывов владельцев флагмана, исправило ли обновление проблемы с перегревом.

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Источник: xda-developers