Компания Rockstar Games занимается разработкой совершенно нового проекта о средневековье "Project Ethos"

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Интересная новость под Новый год

Сообщается, что компания Rockstar Games, известная нам по играм серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, открывает новые горизонты и занимается разработкой проекта о средневековье.

Мы уже видели множество проектов об этой эпохе или напоминающих ее, в частности Elder Ring, Kingdom Come и другие. Интересно было бы увидеть решение от легендарной Rockstar Games.

Поэтому проект под названием "Проект Этос" или "Проект Средневековья" вызывает волнение и интерес в игровом сообществе. Слухи о нем ширились и раньше, но потерялись из-за шумов вокруг GTA VI и Bully 2. Недавняя регистрация торговой марки Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar, возродила эти дискуссии. Торговая марка, прямо связанная с видеоиграми, созвучна с названием проект, о котором ходят слухи, подпитывающие предположение о том, что Rockstar, возможно, действительно исследует средневековые времена.

Хотя до релиза игры, если таковой произойдет вообще еще очень далеко, но студия сможет внести свой фирменный почерк в проект и он может стать действительно популярным.

Источник: gizmochina