Компания тизерит главные фишки Nubia Red Magic 7

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Мощная платформа, ультрабыстрая зарядка и эффективное охлаждение

Не секрет, что ZTE готовит к анонсу новое поколение игрового смартфона — Nubia Red Magic 7. Компания уже тизерит новинку и выпустила плакат, который раскрывает четыре ее характеристики. Судя по всему, производитель гордится системой охлаждения, производительностью и скоростью проводной зарядки.

Первая цифра «41279» может указывать на площадь, на которой обеспечивается отвод тепла. Это говорит о том, что компания установит внутри Nubia Red Magic 7 эффективную и мощную систему охлаждения, которая будет отвечать за охлаждение чипсета Snapdragon 8 Gen 1.

Второе изображение с цифрой 165 Вт указывает на то, с какой мощностью можно будет восполнить аккумулятор. На данный момент это самое мощное решение на рынке. По слухам, емкость аккумулятора составит 4500 мАч и на восполнение 50% уйдет всего 5 минут. Третья цифра 1 101 769 явно указывает на то, сколько Nubia Red Magic 7 набирает по итогам забега в AnTuTu. Последнее же изображение ориентирует на то, что дисплей игрового смартфона предложит 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Известно, что Nubia Red Magic 7 получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, до 18 Гб оперативной памяти, операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой и 64-мегапиксельный датчик в качестве главного в основной камере.

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Источник: gizmochina