Кому Qualcomm доверит производство Snapdragon 875G

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Не так давно состоялась премьера Snapdragon 865+, который станет движущей силой новых флагманов второй половины нынешнего года. На следующей неделе состоится премьера первых двух смартфонов с ним на борту. Восседать на троне этому чипу недолго и уже в декабре Qualcomm должна представить его смену — Snapdragon 875G. А первые флагманы с новым чипом появятся в первом квартале следующего года.

С кем договорился чипмейкер

Но, кто заполучил контракт на производство Snapdragon 875G? TSMC или Samsung? Новый чип должен быть создан с применением 5-нанометрового техпроцесса и в его освоении в лидерах TSMC. Это обстоятельство и заставляло многих делать ставку на тайваньского чипмейкера.

Но последняя информация говорит о том, что все же контракт на производство Snapdragon 875G заполучила Samsung. Он будет создан по нормам 5 нм техпроцесса EUV и получит интегрированный 5G-модем Snapdragon X60. Эта же технология литографии должна лечь в основу Snapdragon 735G, что позволит сделать его компактнее.

Отказ от Snapdragon 875G? Маловероятен

Если эти сведения достоверны, то шанс, что Samsung в итоге откажется от установки нового флагманского чипа Qualcomm в своих флагманах, ничтожно мал. Ведь у южнокорейского гиганта есть возможность выторговать наиболее выгодную для себя цену на Snapdragon 875G, а также получить преимущество над конкурентами, выпустив первой устройства с ним на борту.

Это может принести неплохие дивиденды для компании и вряд ли она не воспользуется таким шансом. Не стоит забывать и о том, что флагманские Exynos не в чести у пользователей и отказ от чипа Qualcomm может спровоцировать серьезный отток пользователей на двух крупнейших рынках: Китай и США. А с Америкой южнокорейскому гиганту еще нужно будет как-то договориться, ведь кроме Qualcomm путь для прочих чипмейкеров на этот рынок закрыт. Впрочем, Samsung не редко удивляла нестандартными решениями и нет гарантии, что и в этот раз она не решится на какой-то фортель

Источник: phonearena