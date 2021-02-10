Кремниевый суверенитет вреден всей индустрии, и в этом уверен основатель TSMC

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Чрезмерная увлеченность ряда стран построением собственных литейных фабрик — зло и утопия

Торговая война между США и Китаем, пандемия и дефицит комплектующих стали причинами того, что целый ряд стран вдруг осознали, насколько важно обладать собственной проводниковой промышленностью. Они считают, что имей страна фабрики, например, как у TSMC — это гарантия экономического благополучия и независимости. Поэтому США, Китай и Евросоюз взяли ориентир на обретение полупроводникового суверенитета.

Но ряд аналитиков, экспертов и даже TSMC считают планы по возведению полупроводниковых фабрик на территории ряда стран сомнительной затеей. И причин для такой позиции называется несколько. Начиная от разорительности самой идеи обретения независимости до негативного влияния на технический прогресс.

Так, во время своего участия в конференции по сотрудничеству между странами Азиатско-Тихоокеанского региона основатель TSMC Моррис Чан заявил, что такое чрезмерное стремление стран к кремниевой независимости вредит техническому прогрессу и может спровоцировать рост затрат. По его мнению, если замалчивать эти угрозы, то последствия могут оказаться весьма разрушительными. По сути он уверен, что идея полупроводникового суверенитета — утопична и вредна.

Моррис Чан считает, что создание полупроводниковой промышленности — очень дорогое удовольствие, непозволительная роскошь. Стоимость производства на фоне все возрастающей конкуренции и потребности в новациях будет только повышаться. Инвестиции в исследования и разработки растут стремительными темпами, а все потому, что новаций необходимо все больше и больше.

В итоге изготовить процессор станет удовольствием не из дешевых и даже убыточным. Вложив огромные средства в становление индустрии, страны столкнуться с не очень независимой цепочкой поставок компонентов, которая к тому же будет невыносимо дорогой и сложной. Появление большого количества чипов приведет к сокращению рынка сбыта, а вместе с этим и уменьшится прибыль. Производство рискует стать убыточным и приведет к сокращению инвестиций. А значит, прогресс замедлится.

Основатель TSMC считает, что важные для национальной безопасности комплектующий действительно разумно будет производить внутри самих стран. Но львиная доля компонентов для обычных потребительских компонентов должна поставляться международным рынком без каких-либо ограничений. Он уверен, что своим прогрессом полупроводниковая промышленность обязана не в последнюю очередь принципу свободной торговли. А сложность производства привела к тому, что в этой сложной цепочке поставок задействовано большое количество стран. «Попытка повернуть время вспять — затея непрактичная, если пойти по этому пути, то это приведет к росту затрат и замедлению прогресса», — уверен основатель TSMC.

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Источник: asia.nikkei