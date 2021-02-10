Криптолихорадка пошла на спад и видеокарты начали дешеветь

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Стоимость видеокарт пошла на убыль

Рост стоимости биткоина спровоцировал взлет практически всех криптовалют. А вместе с ростом стоимости криптовалют из продажи начали стремительно исчезать видеокарты, а цены на них росли как на дрожжах. Видеокарты сметали с прилавков магазинов, нашлось немало тех, кто решил заработать на майнинге биткоины.

Но стоит только курсу криптовалют откатиться назад, как мы наблюдаем и снижение цен на видеокарты. Они начали дешеветь в Европе еще неделю назад, и эта тенденция только продолжается. Видеокарты сбросили в цене еще 30-40%.

Так, еще неделю назад за GeForce RTX 3060 Ti просили 1000 евро, то сейчас ее предлагают по цене 720 евро. Сбросила в цене и RTX 3060, но не так внушительно. Ее можно прикупить за 600 евро, тогда как неделю назад она стоила на 40 евро больше. Подешевела и GeForce RTX 3070, чья стоимость упала до 900-1000 евро против 1500 евро еще неделю назад.

Аналитики не берутся прогнозировать, какими будут цены на видеокарты в будущем. Будет расти криптовалюта — будет расти и стоимость видеокарт. Многое будет зависеть от курса цифровых валют на рынке. Не стоит забывать и того, что крупнейшие производители взялись за то, чтобы ограничить возможность майнить на обычных видеокартах, предназначенных для геймеров. Это должно оттолкнуть майнеров от игровых карт.

Стоит цель разделить рынки, и чтобы потребление было осознанным. Карты для майнинга станут отдельной темой, и они в большинстве своем не будут «пересекаться» с видеокартами для геймеров. В перспективе это должно также стабилизировать ситуацию на рынке.

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Источник: tomshardware