Купи выгодно Huawei Band 3 Pro и другие товары

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Huawei Band 3 Pro, смарт-камера YI IoT и беспроводная мышь Xiaomi Wireless Mouse 2 доступны со скидкой

Через неделю огромное количество интернет-магазинов запустят распродажу, которую будут именовать «Черной пятницей». В акции будут принимать участие огромное количество товаров, но, как это часто и бывает, количество их будет ограничено и действительно стоящих акционных предложений будет немного.

Мы призываем не ждать Черной пятницы 2020 алиэкспресс, если вам на глаза попадется интересное предложение, позволяющее экономить и приобретать с выгодой для бюджета. А быть в курсе того, где есть товары со скидкой, поможет наш Telegram-канал Andro price. Уже по традиции предлагаем вам взглянуть на те товары, цены на которые снижены сегодня.

Купольная смарт-камера YI IoT - купольная смарт-камера

Характеристики: 1080P FHD, YI IOT APP, ночное видение, хранение в "Облаке"

Предложение для РФ. Доставка из РФ

Цена: $21,16 - https://lite.al/eJWHHj

Промокод "healthmail200bf"

Фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro

Характеристики: дисплей 0.95" AMOLED, Bluetooth 4.2, 100 мАч

Предложение для Украины

Цена: 679 грн - https://fas.st/TSnyZU

Беспроводная мышь Xiaomi Wireless Mouse 2

Характеристики: XMWS002TM, 1000dpi, 2.4 ГГц

Цена: UA $10,24/RU $10.86 - https://lite.al/r7Puq_

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