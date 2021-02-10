Купи выгодно Realme Watch, наушники Anker Soundcore Spirit 2 и OneOdio
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Полноразмерные наушники OneOdio
Характеристики: Pro DJ, конструкция Headband, диаметр мембраны 50мм, аудиоразъёмы 3.5mm/6.3mm, длина кабеля 2.6м
Версия: STANDARD-BLACK
Цена: UA $19,38/RU $20.49 - https://lite.al/SCDqOK
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Realme Watch
Характеристики: 1.4" IPS, Link APP, Bluetooth 5.0, 160 мАч, IP68
Версия: Fashion Strap
Предложение для Украины
Цена: $36,99 - https://lite.al/yuxfJk
Купон магазина $1 + промокод "AEKOLJAN2"
Anker Soundcore Spirit 2 - беспроводные наушники
Характеристики: A3406, Bluetooth, BassUp, AAC, автономность 14ч, IP67
Цена: UA $21,05/RU $25,05 - https://lite.bz/4iv28
Промокод "AEKOLJAN2"UA
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