Купить по низкой цене наушники ZMI PurPods, ZMI PurPods Pro и Rombica, а также фитнес-часы Haylou RT

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ZMI PurPods, ZMI PurPods Pro и Rombica, а также фитнес-часы Haylou RT продают по меньшей цене при использовании промокодов

Рынок находится в кризисе и надеяться на то, что цены пойдут вниз не стоит. Реальный способ сэкономить — покупать товары на распродажах и со скидкой. Ждать большого снижения цен не приходиться, но все же шанс немного сэкономить всегда есть.

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ZMI PurPods Pro - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: TW100ZM, драйверы 9мм, ANC, Bluetooth 5.2, 490 мАч, IPX4

Цена: $56,99 - https://lite.bz/K5AfHB

Промокод "ZMI2021"

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ZMI PurPods - беспроводные наушники

Характеристики: TW101ZM, Bluetooth 5.2, аккум. 490 мАч, IPX4

Цена: $29,19 - https://lite.bz/U-DaZ

Промокод "ZMI2021"

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Haylou RT - фитнес-часы

НОВИНКА!

Характеристики: LS05S, 1.28" (240*240) TFT, Bluetooth 5.0, 300 мАч, IP68

Цена: UA $33,63/RU $34,99 - https://lite.al/dpyJZ

Промокод "HAYLOULS05S"

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Rombica - беспроводные наушники

Характеристики: Mysound Play BH-04, мембрана 40 мм, Bluetooth 4.2, 200 мАч, экокожа, микрофон, длина кабеля 1.2 м

Предложение для РФ

Цена: 590 руб - https://fas.st/cTFte

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