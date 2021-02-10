Купить по низкой цене наушники ZMI PurPods, ZMI PurPods Pro и Rombica, а также фитнес-часы Haylou RT
ZMI PurPods, ZMI PurPods Pro и Rombica, а также фитнес-часы Haylou RT продают по меньшей цене при использовании промокодов
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ZMI PurPods Pro - беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Характеристики: TW100ZM, драйверы 9мм, ANC, Bluetooth 5.2, 490 мАч, IPX4
Цена: $56,99 - https://lite.bz/K5AfHB
Промокод "ZMI2021"
ZMI PurPods - беспроводные наушники
Характеристики: TW101ZM, Bluetooth 5.2, аккум. 490 мАч, IPX4
Цена: $29,19 - https://lite.bz/U-DaZ
Промокод "ZMI2021"
Haylou RT - фитнес-часы
НОВИНКА!
Характеристики: LS05S, 1.28" (240*240) TFT, Bluetooth 5.0, 300 мАч, IP68
Цена: UA $33,63/RU $34,99 - https://lite.al/dpyJZ
Промокод "HAYLOULS05S"
Rombica - беспроводные наушники
Характеристики: Mysound Play BH-04, мембрана 40 мм, Bluetooth 4.2, 200 мАч, экокожа, микрофон, длина кабеля 1.2 м
Предложение для РФ
Цена: 590 руб - https://fas.st/cTFte
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