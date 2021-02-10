Квартальные итоги на рынке смартфонов: кто в лидерах, почему и на что надеется

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iPhone 13 хорошо продавался и компания надеется увеличить поставки в следующем году

Подходит к концу 2021 год и уже скоро аналитики всех мастей будут подводить его итоги, расскажут об основных тенденциях его развития. Но сейчас они еще продолжают анализировать рынок смартфонов за прошедший третий квартал и этим занялись эксперты компании Canalys.

Они пришли к выводу, что дефицит чипов продолжает оказывать влияние на рынок. Было поставлено 320 млн смартфонов и это на 6% меньше, чем кварталом ранее. Первую строчку рейтинга занимает компания Samsung, чья доля на рынке составляет 21% и поставки ее мобильных устройств составили 69,4 млн единиц. На второй строчке оказалась Apple с 44 млн отгруженных iPhone, и ее доля составляет 14%.

Третье место у Xiaomi, которая сумела поставить на рынок 44 млн смартфонов, и ее доля равна 14%. Следом расположились компании Oppo и Vivo, на долю которых пришлось по 11%.

Отдельно аналитики отметили, что успех Apple обеспечили продажи серии iPhone 13, которые достаточно хорошо покупали. В планах компании поставить на рынок 170 млн устройств в первом квартале следующего года и рост должен составить 30%. А вот поставки Android-устройств снижаются. В среднем падение составило 9%, но не у всех компаний и не на всех рынках.

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Источник: mydrivers