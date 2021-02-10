Ломай их полностью: Samsung Galaxy Flip5 выдержал 401 156 складываний, Motorola Razr 40 Ultra – всего 126 367, а Fold5 не удалось сломать руками

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Samsung обещает 200 тыс. складываний, Motorola – 400 тыс., но все оказалось наоборот

Вчера YouTube-канал Mrkeybrd завершил многодневную прямую трансляцию, во время которой Samsung Galaxy Flip5 соревновался с Motorola Razr 40 Ultra (Razr+) в прочности экрана и шарнира. Смартфон Samsung выдержал более 400 000 складываний – в 3 с лишним раза больше, чем Motorola.

Galaxy Flip5 оказался крепче, выдержал 401 156 складываний и «умер» только после погружения в воду, в которой также «прожил» ﻿очень долго. Примерно на полпути (223 тыс.) шарнир утратил способность сохранять состояние неполного раскрытия, но телефон успешно работал.

Razr 40 Ultra сломался уже после 126 367 складываний еще два дня назад. Первые проблемы начались у него примерно после 44 тысяч попыток. При этом Motorola утверждает, что шарнир Razr рассчитан на 400 000 сгибов – вдвое больше, чем заявляет Samsung. Канал опубликовал следующее видео о выходе из строя Razr, где объясняет его причины.

Тем временем JerryRigEverything ломал Samsung Galaxy Fold5. Смартфон царапали, поджигали, изгибали, подвергали воздействию пыли. Особенно интересен тест на изгиб руками по линии шарнира. Эти испытания не выдержали Google Pixel Fold и Motorola Razr+ – Galaxy Fold5 не сломался. Не удалось его сломать и во время изгибов по другим осям.

Похоже, на этот раз Samsung удалось создать действительно крепкие складные смартфоны.

Источники: GSMArena , Gizmochina