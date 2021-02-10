Lenovo Legion 2 Pro предложит большой дисплей, ультрабыструю зарядку и мощное охлаждение

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Компания решила установить в игровом Lenovo Legion 2 Pro огромный дисплей диагональю 6,92 дюйма

Игровые смартфоны уже прочно обосновались на рынке и занимают свою нишу, пусть и немногочисленную. Xiaomi, ASUS и Nubia уже выпустили свои новинки, а теперь готовится представить свой аппарат для геймеров компания Lenovo. Речь идет о Lenovo Legion 2 Pro, анонс которого пройдет в Китае 8 апреля.

Сегодня компания сообщила, что новинка будет обладать дисплеем с околопланшетной диагональю — 6,92 дюйма. Для сравнения прошлогодний Lenovo Legion Pro обладает 6,55-дюймовым экраном. А вот частота обновления останется прежней — 144 ГГц. Компания намерена использовать матрицу Samsung AMOLED E4, которая получит «симметричные рамки, самую высокую частоту обновления и самую низкую задержку в отрасли».

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Известно, что разрешение экрана составит 2460х1080 пикселей, внутри будет стоять чип Snapdragon 888, предложат 12/16 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 12/256/512 Гб. Работать Legion 2 Pro станет под управлением операционной системы Android 11 и селфи-камера будет, как и у предшественника выдвижной на боковой грани.

В числе фишек смартфона называют вентилятор с двойным турбонаддувом и быструю зарядку мощностью110 Вт.

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Источник: gizmochina