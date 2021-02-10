Lenovo Legion Go – будущий убийца Asus ROG Ally и SteamDeck?

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конкурент steamdeck и asus rog ally

Компания Lenovo готовится представить новую портативную игровую консоль Legion Go. И вот в сети появилась информация о возможной дате анонса, цене и некоторых характеристиках устройства.

По данным утечки, Lenovo Legion Go будет анонсирована 1 сентября на выставке IFA 2023 в Берлине. Начало продаж ожидается в октябре по цене $799.

Legion Go будет работать на процессорах Ryzen Z1 – таких же, как у Asus ROG Ally, однако за эту консоль придется заплатить на 100 долларов больше чем за вариант от Asus. Консоль будет иметь на борту 16 Гб оперативной памяти LPDDR5X и будет доступна в трех вариантах объема постоянной памяти: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб.

По предварительным данным, игровая консоль Legion Go оснащена 8,8-дюймовым дисплеем IPS с разрешением QHD+ и частотой обновления 144 Гц. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB Type-C 4.0, слот microSD, даже разъем для наушников добавили. Аккумулятор 49,2 Вт с поддержкой Rapid Super Charge (65 Вт).



Однако, зачем делать дисплей QHD+ в портативной консоли – мне не совсем понятно, поскольку для таких консолей большее разрешение это меньший FPS в играх. А если программно снижать качество изображения – будет мыло. К сожалению, как обычно, китайцы играют в маркетинг.

А еще здесь есть фишка из Nintendo Switch, которую вы можете отсоединить джойконы и использовать их как независимые геймпады. Однако, когда можно купить любой геймпад от Xbox, эта фишка также выглядит как лишний маркетинговый ход.

Консоль работает на Windows 11, комплектуется съемными контроллерами со стиками и кнопками, а в комплекте будет поставляться с трехмесячным членством Xbox Game Pass Ultimate. Также ожидается поддержка специальных AR-очков Legion Go.

Ощущение от аппарата смешанное, на бумаге все хорошо, но когда задумываешься над фишками – чувствуется, что консоль создавали маркетологи из Китая.

Источник: windowsgo