Lenovo Legion Y90 засветился «железом» в TENAA

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Все будет по геймерски мощно

В феврале нас ждет обойма игровых смартфонов, среди которых самым любопытным может оказаться Lenovo Legion Y90. Подробности о его начинке ранее сливали в сеть инсайдеры, да и компания не безмолвствует. А сегодня пришел черед познакомиться с характеристиками Lenovo Legion Y90 с сайта сертификационного ведомства TENAA.

По данным регулятора, смартфон удостоится 6,9-дюймового дисплея разрешением 2460х1080 точек, чипсета Snapdragon 8 Gen 1, 8/10/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256/512 Гб постоянной UFS 3.1. Питать аппарат станет двухэлементный аккумулятор суммарной емкостью 5600 мАч и предложат быструю зарядку на 68 Вт.

Габариты Lenovo Legion Y90 составили 177х78,1х10,9 мм при весе 252 грамма. Разрешение фронтальной камеры обещают 16 Мп и на задней панели установят парочку датчиков на 64 Мп и 13 Мп.

По более ранней информации, смартфон будет выделяться наличием двух портов USB Type-C, мощной системой охлаждения с двумя кулерами, выдвижными курками и установкой двух накопителей в старшей версии, что позволит увеличить объем хранилища до 640 Гб.

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Источник: gizmochina