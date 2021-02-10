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Lenovo представила Legion Glasses – большой виртуальный дисплей в любом месте

01.09.2023 84 0

Основная функция Lenovo Legion Glasses – виртуальный дисплей для Windows, Android и MacOS

На IFA 2023 году Lenovo представила очки дополненной Legion Glasses. Это большой виртуальный дисплей, который не занимает места и невидим для окружающих. Очки можно использовать вместе с новой консолью Lenovo Legion Go. По размеру гарнитура не сильно отличается от солнцезащитных очков.

 

Lenovo Legion Glasses


Очки Lenovo Legion Glasses оснащены микродисплеями OLED с разрешением 1920 x 1080 на каждый глаз с частотой обновления 60 Гц и углом обзора 100 градусов. Очки оснащены фронтальной камерой, двумя микрофонами и двумя динамиками. Чтобы транслировать дисплей, необходимо подключиться к совместимому устройству с помощью USB-C.

 

Lenovo Legion Glasses


Очки работают с большинством устройств Windows, Android и MacOS, которые имеют порт USB-C. Их можно использовать для игр, просмотра видео и других функций. Legion Glasses поддерживают отслеживание головы и глаз, которые можно использовать для управления курсором или навигации.

 

Lenovo Legion Glasses


Очки Lenovo Legion Glasses стоят $499 и будут доступны в октябре.﻿

 

Источники: Lenovo, Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.09.2023
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Lenovo представила Legion Glasses – большой виртуальный дисплей в любом месте