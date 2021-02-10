LG все же «подложила свинью» Samsung

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LG начала торговать iPhone, Apple Watch и iPad в своих магазинах

Начиная с понедельника посетителей фирменных магазинов LG Best Shop в Южной Корее ждет сюрприз — на прилавках магазинов южнокорейского гиганта появилась техника Apple. Несмотря на все предпринятые Samsung меры противостоять этому и негативную реакцию ряда пользователей внутри Южной Кореи, LG все же предпочла извлечь выгоду из сотрудничества с Apple.

После того, как LG прикрыла выпуск смартфонов, у нее высвободились прилавки магазинов. А таких торговых точек в Южной Корее насчитывается 400 единиц. Это приличное количество уже готовых торговых точек, через которые можно наладить продажу своих устройств. Не в накладе остается и LG, которая получает свою пайку за то, что позволила продуктам другой компании зайти в фирменные магазины.

Помимо собственно iPhone, в магазинах LG начали торговать еще iPad и Apple Watch. Во всех 400 магазинах «яблочную» технику продавать не будут. Для этих целей привлекли только 150 торговых точек. Интересно, что сотрудники магазинов LG вправе консультировать покупателей на предмет устройств Apple.

Несмотря на негативное отношение к происходящему, эксперты сходятся во мнении, что сотрудничество Apple и LG будет взаимовыгодным. Продажа «яблочной» техники увеличит приток посетителей в магазины LG и попутно они могут приобрести что-то и из гаджетов южнокорейского гиганта. А концерн из Купертино сможет увеличить продажи собственных устройств в Южной Корее.

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Источник: koreatimes