Лицемерие во благо пользователей? Тим Кук продолжает «топить» за монополию App Store

183

CEO Apple считает, что сторонние маркеплейсы для iOS — это обязательно разносчики зловредов и попиратели конфиденциальности

У App Store, в отличие от Google Play, никогда не было альтернатив. Apple делает все, чтобы этого и не случилось. Ее позиция такова, что пользователи должны скачивать только безопасный софт, отвечающий установленным стандартам. С этой целью у Apple есть целый отдел сотрудников, которые следят за тем, чтобы на прилавки App Store не проник опасный и вредоносный софт.

Эту же мысль повторил Тим Кук, во время своего выступления на саммите IAPP Global Privacy он высказался в негативном ключе об инициативах ряда стран на законодательном уровне внести изменения в правила App Store и инициировать появление сторонних магазинов приложений. По его словам, попытка навязать конкуренцию может обернуться проблемами с конфиденциальностью и безопасностью.

В частности, он считает, что наверняка на рынке появятся «жадные к данным» компании, которые смогут внедрить вредоносные скрипты для слежки за пользователями и кражи их личной информации. Тим Кук заявил, что он за конкуренцию на рынке, но не в ущерб приватности пользователей. В числе мер по обеспечению защиты конфиденциальности он назвал шифрование данных в iCloud и функцию прозрачности отслеживания приложений, которая позволяет пользователям запрещать утилитам отслеживать данные о них.

Казалось бы, все логично. Но фишка в том, что Apple не желает терять приличную долю доходов, которые приносит App Store. Сторонние магазины — это отдать кусок «пирога» им. Кроме того, нет никаких доказательств, что загрузка софта из стороннего каталога приведет к тем последствиям, которыми грозит компания. У пользователя появится выбор, и он сможет сам принимать решение, какой маркетплейс предпочесть для установки приложений и будет нести риски, связанные с этим. Потребитель приобрел товар и волен сам распоряжаться, где и какой софт ему устанавливать на него. Но Apple предпочитает демонстрировать гиперзаботу, «дескать пользователь не ведает что творит, нам лучше знать, что лучше для него».

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena