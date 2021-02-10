Лимитированная серия Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear: яркий дизайн и отличные характеристики уже 22 декабря
Такой яркий...
Сегодня компания Xiaomi официально объявила, что представит лимитированную серию Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear 22 декабря в Китае. Компания также поделилась изображениями, демонстрирующими дизайн и особенности этой специальной версии Civi 3.
Ранее Xiaomi уже отмечала 100-летие студии Disney, выпустив лимитированную серию Civi 3 Mickey. Теперь, в сотрудничестве с Disney, они представляют лимитированную серию Civi 3 Disney Strawberry Bear.
Как обычно, лимитированная версия будет иметь богатый комплект:
- Подставка для головы в виде клубничного мишки
- Магнитный чехол для телефона Strawberry Bear
- Подставка для головы Strawberry Bear
- Модная подвесная цепочка
- Прозрачный защитный чехол
- Памятная открытка
- Специальный штифт для извлечения SIM-карты
- Специальные наклейки
Что касается технических характеристик, Xiaomi Civi 3 оснащен 6,55-дюймовой OLED-панелью с изогнутыми краями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство с процессором Dimensity 8200-Ultra поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ памяти UFS 3.1. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Для фотосъемки Xiaomi Civi 3 оснащен парой 32-мегапиксельных камер со светодиодной вспышкой на передней панели, а также тройной камерой 50-мегапиксельной (основная, с OIS) + 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной.
Источник: sparrowsnews