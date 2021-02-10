Лимитированная серия Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear: яркий дизайн и отличные характеристики уже 22 декабря

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Такой яркий...

Сегодня компания Xiaomi официально объявила, что представит лимитированную серию Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear 22 декабря в Китае. Компания также поделилась изображениями, демонстрирующими дизайн и особенности этой специальной версии Civi 3.

Ранее Xiaomi уже отмечала 100-летие студии Disney, выпустив лимитированную серию Civi 3 Mickey. Теперь, в сотрудничестве с Disney, они представляют лимитированную серию Civi 3 Disney Strawberry Bear.

Как обычно, лимитированная версия будет иметь богатый комплект:

Подставка для головы в виде клубничного мишки

Магнитный чехол для телефона Strawberry Bear

Подставка для головы Strawberry Bear

Модная подвесная цепочка

Прозрачный защитный чехол

Памятная открытка

Специальный штифт для извлечения SIM-карты

Специальные наклейки

Что касается технических характеристик, Xiaomi Civi 3 оснащен 6,55-дюймовой OLED-панелью с изогнутыми краями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство с процессором Dimensity 8200-Ultra поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ памяти UFS 3.1. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Для фотосъемки Xiaomi Civi 3 оснащен парой 32-мегапиксельных камер со светодиодной вспышкой на передней панели, а также тройной камерой 50-мегапиксельной (основная, с OIS) + 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной.

Источник: sparrowsnews