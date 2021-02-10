Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Лимитированная серия Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear: яркий дизайн и отличные характеристики уже 22 декабря

Лимитированная серия Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear: яркий дизайн и отличные характеристики уже 22 декабря

21.12.2023 79 0

Такой яркий...

Сегодня компания Xiaomi официально объявила, что представит лимитированную серию Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear 22 декабря в Китае. Компания также поделилась изображениями, демонстрирующими дизайн и особенности этой специальной версии Civi 3.

 

xiaomi

 

Ранее Xiaomi уже отмечала 100-летие студии Disney, выпустив лимитированную серию Civi 3 Mickey. Теперь, в сотрудничестве с Disney, они представляют лимитированную серию Civi 3 Disney Strawberry Bear.

 

Как обычно, лимитированная версия будет иметь богатый комплект:

 

  • Подставка для головы в виде клубничного мишки
  • Магнитный чехол для телефона Strawberry Bear
  • Подставка для головы Strawberry Bear
  • Модная подвесная цепочка
  • Прозрачный защитный чехол
  • Памятная открытка
  • Специальный штифт для извлечения SIM-карты
  • Специальные наклейки

 

xiaomi

 

Что касается технических характеристик, Xiaomi Civi 3 оснащен 6,55-дюймовой OLED-панелью с изогнутыми краями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство с процессором Dimensity 8200-Ultra поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ памяти UFS 3.1. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

 

xiaomi

 

Для фотосъемки Xiaomi Civi 3 оснащен парой 32-мегапиксельных камер со светодиодной вспышкой на передней панели, а также тройной камерой 50-мегапиксельной (основная, с OIS) + 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной.

 

Источник: sparrowsnews

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 21.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Лимитированная серия Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear: яркий дизайн и отличные характеристики уже 22 декабря