Лимитированные часы Xbox и Meister Watches: для геймеров и энтузиастов часового дела

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Стильно и практично

Microsoft Xbox снова отважилась на уникальную коллаборацию, на этот раз объединившись с американским производителем часов Meister Watches. В рамках коллаборации была выпущена лимитированная серия часов, отражающих культовый стиль Xbox. Это партнерство идет по следам их предыдущего творческого начинания - холодильника в стиле Xbox. Компания также регулярно выпускает множество кастомных контролеров с разными темами и эстетикой.

Эти эксклюзивные часы, ограниченные лишь 250 единицами, демонстрируют цветовую гамму "Crystal White", напоминающую контроллер Xbox, и стремится объединить игровую культуру с изысканным хронометражем, обращаясь как к геймерам, так и к энтузиастам часового дела. В отличие от смарт-часов, это традиционные кварцевые часы, сочетающие современную эстетику с функциональностью классических часов.

Часы поставляются с сменными черными и белыми силиконовыми ремешками, придающими дизайну универсальности и стиля. Эти ремешки обладают уникальным топографическим многослойным принтом, а в основе часов лежит надежный японский 3-стрелочный кварцевый механизм.

Что касается долговечности и практичности, то часы имеют водонепроницаемость до 50 метров, что делает их пригодными для повседневного ношения и легких видов деятельности, связанных с водой. Часы доступны по цене $80.

Источник: X