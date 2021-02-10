Летняя распродажа Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: шумоподавление и беспроводная зарядка всего за 1400

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Топовые наушники в своей ценовой категории.

Redmi BUDS 3 Pro от Xiaomi заслуженно заняли первое место в нашем топе беспроводных наушников до $50. Это достаточно продвинутые беспроводные TWS наушники с Bluetooth версии 5.2 и поддержкой кодеков SBC/AAC/LC3. Они сбалансированы по звучанию, обладают компактными размерами и приличными характеристиками.

Внутри установлен динамический драйвер 9 мм, обеспечивающий качественное басистое звучание, три микрофона для обеспечения работы системы шумоподавления. Она в этой модели гибридна, то есть предусмотрено несколько режимов работы (угнетение от 20 до 35 дБ) плюс дополнительный режим «прозрачности».

Предусмотрено одновременное подключение к двум гаджетам (dual connection). Что касается времени работы, то здесь все достаточно хорошо. Это до 28 часов с учетом подзарядок от кейса и до 6 часов с одной зарядки самих наушников. Активированный ANC несколько снижает время работы.

Быстрый режим зарядки позволяет работать до 3 часов при всего 10 минутах пребывания в кейсе! Также предусмотрена беспроводная зарядка самого кейса, что для их цены очень интересно предложение.

Сейчас этих красавцев отдают в интернет-магазине Andro-price всего за 1400 грн. Это очень выгодное предложение для качественных наушников с широким функционалом и беспроводной зарядкой. Ссылки для покупки оставлю ниже текста.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – 1400 грн.

Если вы хотите более подробно ознакомиться с информацией по этим наушникам, можно посмотреть видео по сравнению с конкурентами:

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!

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