Лови скидки на Samsung Galaxy M31s, наушники Nokia E1200 и Hator Hellraizer

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Низкие цены на смартфон Samsung Galaxy M31s, наушники Nokia E1200 и Hator Hellraizer

Не устаем шерстить для вас просторы интернет-магазинов в поисках скидок и промокодов, позволяющих совершать покупки с выгодой для собственного бюджета. Радостная атмосфера новогодних распродаж давно позади и продавцы с большой неохотой готовы пересматривать прайс в сторону уменьшения. Но даже в этих условиях мы находим предложения, позволяющие немного экономить.

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Nokia - беспроводные наушники

НОВИНКА!

Характеристики: E1200, Bluetooth 5.0, jack 3.5 мм, автономность до 40 часов, Google Ассистент/Siri

Предложение для РФ

Цена: $37,80 - https://lite.al/ILRG3

Промокод "ALILUV400"

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Hator Hellraizer - наушники полноразмерные проводные

Характеристики: HTA-813, 3.5 мм (mini-Jack), длина кабеля 1.5м, экокожа, микрофон

Предложение для Украины

Цена: 749 грн - https://fas.st/8bIEA

Промокод "FJSB-SALE-GMSE-1142"

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Samsung Galaxy M31s

Характеристики: Exynos 9611, Super AMOLED 6.5" (2400x1080), камера 64 Мп, 6000 мАч, Bluetooth 5.0, NFC, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $259,22 (19 490 руб) - https://lite.al/xby86

Купон магазина $53,20 + промокод "AELOVE1500"

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