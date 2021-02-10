Лучшие цены на Xiaomi Mi Band 6, OnePlus Watch и Amazfit Bip S Lite

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Xiaomi Mi Band 6, OnePlus Watch и Amazfit Bip S Lite купи со скидкой

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Xiaomi Mi Band 6 - смарт-браслет

Характеристики: 1.56" AMOLED, SpO2, Bluetooth 5.0, 125 мАч, 5ATM

Версия: No NFC, English

Предложение для РФ

Цена: $42,15 - https://lite.bz/EqU4fr

Промокод "P3XCNVAQ"

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OnePlus Watch - смарт-часы

Характеристики: 1.39" AMOLED, 402 мАч, Bluetooth 5.0, 5АТМ+IP68

Версия: 512Mb/4Gb

Цена: $155 UA/$166,16 RU - https://lite.al/yBa9Q

Купон магазина $80 + промокод "PEPPERAN14"UA/"P3XCNVAQ"RU

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Xiaomi Amazfit Bip S Lite

Характеристики: дисплей 1.28", Bluetooth 5.0, 8 спорт. режимов, 200 мАч, 5ATM

Цена: $35,82 UA/$36,98 RU - https://lite.bz/Kthyl

Купон магазина $3 + скидка $3 "Покупайте и экономьте" + промокод "ALIAN4"UA/"P3XCNVAQ"RU

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