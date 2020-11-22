Лучшие смартфоны 2020 года с ценником до $300. Версия Andro news

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Номинация лучший смартфон в ценовом сегменте до $300

С завидной регулярностью зрители нашего YouTube-канала обращаются к нам с просьбой назвать лучший смартфон в определенной ценовой категории. Сегодня на рынке огромное количество устройств. Многие схожи друг с другом. Поэтому потенциальному пользователю порой непросто разобраться и ему хочется прийти в магазин и купить целенаправленно лучшую в своем классе модель не слишком углубляясь в нюансы.

Вот и родилась идея рассказать вам о том, какой смартфон является для нас лучшим в 2020 году. Привязка к ценовой категории — до $300. Почему прайс такой? А потому, что в ценовом диапазоне от $250 до $300 можно подыскать не просто приятный смартфон, а приятным во многих отношениях с минимальным количеством изъянов по сравнению с бюджетниками.

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Постарались не насыщать подборку лучших аппаратов с ценником до $300 большим количеством моделей. На повестке дня всего четыре смартфона и три из них созданы «народным» брендом. Как ни крути, но именно Xiaomi удалось предложить наибольшее количество действительно стоящих аппаратов в этом сегменте.

В числе номинантов на звание лучшего сошлись Poco X3 NFC, Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 Pro и Redmi Note 9 Pro. Главное, что знакомы с тем, как эти смартфоны ведут в себя реальной жизни и данная подборка основана на опыте, а не сделана только по результатам сравнения характеристик на бумаге. Интересно, какой смартфон взял корону лучшего в сегменте до $300? Узнайте из видео. В комментариях пишите, какие смартфоны в этом году запомнились вам и назовите своего фаворита в заданном ценовом сегменте.