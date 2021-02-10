Лучшие смартфоны 2021 года. Выбор читателей Andro News

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Мы придерживаемся правила: называть только действительно лучших из лучших. Следуем принципу концентрироваться только на наиболее интересных и стоящих смартфонах. В 2021 году через нас прошло большое количество устройств, но до стадии обзора дошли не все. Отсеяли те, которые были откровенно провальные, безликие или те, что расстроили.

Нами были подведены итоги и выпущено несколько роликов, где мы назвали лучших из лучших в различных номинациях. Но все же самый-самый смартфон выбираете вы, наши читатели и потребители, которые считают его желанным приобретением. В нашем Telegram-канале Andro News мы провели опрос, предложив вам назвать лучший смартфон без оглядки на прайс. Признаемся, что мы немного смешали разные ценовые сегменты, чтобы показать разнообразие выбора и учесть предпочтения как можно большей аудитории.

Теперь от описания переходит к награждению тех, кто по-вашему мнению стали лучшими. Всего в голосовании приняли участие около 17,5 тысячи пользователей. Победителем стал Realme GT Neo 2, за который проголосовало 20% опрошенных. Определенным сюрпризом стало второе место iPhone 13 Pro Max, который считают лучшим смартфоном уходящего года 16% всех респондентов. Это наглядно показывает, что мир мобильных устройств биполярный и среди наших читателей есть те, кто признает iPhone одними из лучших.

Третью строчку разделили между собой Xiaomi Mi 11 Ultra и Samsung Galaxy S21 Ultra. Несмотря на спорный дизайн и высокую цену, уберфлагман от Xiaomi получил солидную поддержку — 13%. Столько же проголосовали за флагманы от Samsung, который, по нашему мнению, далек от идеального. Четвертое место досталось OnePlus 9 Pro, пятым стал Poco X3 Pro, оставивший позади Poco F3, Google Pixel 6 Pro и Vivo X70 Pro+.

Были и те, кто назвал своих фаворитов и среди них были модели OnePlus Nord 2, OnePlus 9R, realme GT Master Edition, POCO X3 GT, Xiaomi Mi 11 Lite и другие смартфоны.

Со своей стороны, мы благодарим каждого, кто принял участие в опросе и помог нам понять ваши предпочтения. Мы будем и дальше проводить интересные опросы и надеемся, что вы и дальше не будете игнорировать их, выбирая лучшие продукты и решения. Предлагайте и свои темы для будущих опросов. Хорошего вам новогоднего настроения! Удачи!