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  • Будущий флагман Vivo X100 Pro+ получит первый в мире 200 МП телеобъектив

Будущий флагман Vivo X100 Pro+ получит первый в мире 200 МП телеобъектив

18.08.2023 151 2

А еще 50 МП 1” основная камера, 50 МП портретник и Snapdragon 8 Gen 3﻿

Vivo X100 Pro+ получит три впечатляющих камеры. Источник на Weibo отмечает, что ожидаемый в ближайшие месяцы будущий флагман будет оснащен 50 МП основной камерой с сенсором Sony IMX989 на 1” – таким же, как в X90 Pro+. Но ее объектив оснастят переменной диафрагмой.

 

Vivo X100 Pro+


Еще одним усовершенствованием камеры станет телеобъектив на 200 МП – значительный апгрейд в мире смартфонов. По всей вероятности, это будет 50 МП объектив с объединением пикселей.


Портретная камера также получит разрешение 50 МП и сенсор Sony IMX758 по объективу. Камеры с таким сенсором в X90 Pro+ и X90 Pro имеют 2x оптическое увеличение, автофокус и оптическую стабилизацию.

 

Vivo X100 Pro+


Vivo X100 Pro+ получит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Vivo оснастит флагман оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 4.0. Данных о времени презентации смартфона нет, но мы не увидим его, пока Qualcomm официально не выпустит новый процессор.

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Copter 0
Непогано, загалом підуть цікаві камери, Samsung он 440 МП робить
18.08.2023 10:18
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Міша 0
А толк буде з такого недо 200 МП vivo?
18.08.2023 10:15
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Будущий флагман Vivo X100 Pro+ получит первый в мире 200 МП телеобъектив