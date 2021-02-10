Будущий Realme 12 Pro+ засветился на видео! Раскрыты дизайн и характеристики смартфона.

148

Действительно крутой дизайн

Мы недавно писали о будущей серии Realme 12 Pro, где раскрыли много деталей об устройствах. Кроме того, нам стало известно, что смартфоны покажут где-то в этом месяце, вероятно, 31 января.

И вот на YouTube появилось новое видео с подробным описанием практического использования, как мы считаем, топовой модели Realme 12 Pro+, также известной как RMX3841.

Видео показывает смартфон, похожий на то, что мы уже видели в исполнении из искусственной кожи. Кроме того, видео раскрывает вид интерфейса смартфона.

Realme 12 Pro+ будет оснащен 6,7-дюймовым FullHD+ OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и сканером отпечатков пальцев под экраном. Чипсет, как говорится, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, и в устройстве, показанном на видео, он работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор новинки будет на 5000 мАч. Устройство, показанное в видео, работает на Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0.

Главным событием будут камеры в смартфоне, как заявляют некоторые источники, они будут похожи на флагманскую модель GT 5 Pro. Известно, что это будут три камеры, включающие: 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX890, 64-мегапиксельный перископ OmniVision OV64B и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера на 32 Мп.

Смартфон выглядит очень перспективно, так что ждем сведения о цене будущих новинок.

Источник: YouTube