Почти AirPods Pro от Xiaomi: топовые бюджетные наушники ZMI PurPods отдают за 999

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Качественные наушники на каждый день

Беспроводные наушники стали привычным аксессуаром в кармане почти каждого современного пользователя смартфонов. Но как не растеряться в десятках или даже в сотнях моделей на рынке. Не все готовы тратить на них много денег, а покупая совсем дешевые модели в торговых центрах часто можно нарваться на подделку, которая будет работать очень плохо и недолго.

Хорошим выбором для тех кто не хочет переплачивать за ненужный функционал, но хотят получить качественный продукт ZMI PurPods от суббренда компании Xiaomi.

У них качественный сбалансированный звук, да он не бьет рекордов громкости, но даже на максимуме нет никаких искажений и звук остается чистым. Автономность наушников также на высоте до 10 часов на громкости 70% без кейса, а он дополнительно может зарядить их еще 4 раза.

Дизайн чистоплотный без лишних кричащих элементов и похож на продукцию от компании Apple. Пластик качественный как у самих наушников, так и у кейса, ничего не скрипит и не люфтит. Кроме этого у наушников действительно полезная функция автопаузы, которая очень редко встречается в бюджетных наушниках.

Когда вы хотите что-то услышать вы просто достаете один наушник из уха и музыка или видео ставится на паузу, по возвращении воспроизведение продолжается. Микрофоны имеют встроенную систему шумоподавления и ваш собеседник будет слышать вас почти в любых условиях. В итоге это очень качественное решение за разумные деньги и сейчас их можно приобрести в интернет-магазине Andro-price всего за 999 гривен. Ссылки оставлю ниже по тексту:

ZMI PurPods 999грн





Это глобальная версия наушников и в официальной рознице цена на них вдвое! больше, около 2000 грн. Не упустите возможность приобрести качественные наушники по минимальной цене.

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