MediaTek Dimensity 9200+: нового лидера производительности представят 10 мая, ждем первые смартфоны

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Нового короля производительности на Android анонсируют уже через две недели

Компания MediaTek объявила официальную дату презентации нового флагманского процессора Dimensity 9200+. Согласно утечкам этот камень в синтетических тестах превзошел результаты нынешних чемпионов на Snapdragon 8 Gen 2.

Как известно из названия, новинка станет улучшенной версией Dimensity 9200. Флагманский камень представят 10 мая в Китае.

Главным отличием Dimensity 9200+ будет увеличена тактовая частота всех ядер: Cortex-X2 до 3.35 ГГц (против 3.05 ГГц), Cortex-A715 на 3.00 ГГц (против 2.85 ГГц) и Cortex-A510 на 2.00 ГГц. Что касается частот графической подсистемы Immortalis-G715 MC11, пока информации нет.

Вряд ли в самой архитектуре есть какие-то изменения, а повышение частот связано с обкаткой производственного техпроцесса на фабрике. Количество удавшихся кристаллов возросло и теперь можно выделить лучшие из них в отдельную линейку.

Мы уже не раз замечали, что анонсы новых чипов приурочены к выходу первых смартфонов с ним на борту, поэтому примерно в эти даты стоит ожидать первых представителей на новой платформе.

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Источник: weibo