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MediaTek Dimensity 9300 – флагманский чип только с продуктивными ядрами, кто получит первым?

09.10.2023 220 0

ожидается упорная борьба

 

Появилась новая информация относительно ожидаемого флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9300 от надежного инсайдера – Didgital chat station.

 

MediaTek Dimensity 9300 – флагманский чип только с продуктивными ядрами, кто получит первым? – фото 1

 

Согласно утечке, Dimensity 9300 будет иметь 8-ядерный CPU без ядер направленных на энергоэффективность, только производительные. Вероятно, конфигурация 1+3+4.

 

Тактовая частота составит 3,25 ГГц. Также присутствует новый 12-ядерный GPU Immortalis G720. По тестам CPU и GPU превосходят Snapdragon 8 Gen 3.

 

MediaTek Dimensity 9300 – флагманский чип только с продуктивными ядрами, кто получит первым? – фото 2

 

Производство следует за 4 нм техпроцессом TSMC. Ожидается запуск Dimensity 9300 в этом месяце на смартфонах vivo X100. И это решение не кажется странным – компания Vivo поддерживала MediaTek в их самые трудные времена – поэтому теперь тайваньский гигант благодарит их такими бонусами.

 

Так что у нового чипа MediaTek есть все шансы стать мощным конкурентом флагманам Snapdragon. Тем не менее, решение слишком смелым

 

Источник - weibo

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 09.10.2023
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MediaTek Dimensity 9300 – флагманский чип только с продуктивными ядрами, кто получит первым?