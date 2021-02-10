MediaTek Dimensity 9300 – флагманский чип только с продуктивными ядрами, кто получит первым?

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ожидается упорная борьба

Появилась новая информация относительно ожидаемого флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9300 от надежного инсайдера – Didgital chat station.

Согласно утечке, Dimensity 9300 будет иметь 8-ядерный CPU без ядер направленных на энергоэффективность, только производительные. Вероятно, конфигурация 1+3+4.

Тактовая частота составит 3,25 ГГц. Также присутствует новый 12-ядерный GPU Immortalis G720. По тестам CPU и GPU превосходят Snapdragon 8 Gen 3.

Производство следует за 4 нм техпроцессом TSMC. Ожидается запуск Dimensity 9300 в этом месяце на смартфонах vivo X100. И это решение не кажется странным – компания Vivo поддерживала MediaTek в их самые трудные времена – поэтому теперь тайваньский гигант благодарит их такими бонусами.

Так что у нового чипа MediaTek есть все шансы стать мощным конкурентом флагманам Snapdragon. Тем не менее, решение слишком смелым

Источник - weibo