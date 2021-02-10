MediaTek поднимает цены на чипы

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Дефицит толкает цены вверх

Практически ежедневно аналитики и средства массовой информации транслируют мысль о кризисе и дефиците комплектующих. Производство электроники буксует из-за невозможности произвести нужное количество компонентов. Цены на средства производства и сами комплектующие растут и, к сожалению, эта тенденция сохранится. Следом за TSMC повышать стоимость своих продуктов вынужден чипмейкер MediaTek.

Сильнее всего удорожание сказалось на чипах для мобильных устройств с поддержкой сетей четвертого поколения. Сообщается о том, что цены на 4G-процессоры выросли на 15%. А вот в случае с 5G-чипами удалось избежать резкого удорожания, стоимость таких SoC выросла на 5%. Основная причина роста цен — увеличение стоимости производства чипов на TSMC. Ранее компания также вынуждена была поднять стоимость модулей Wi-Fi на 20%.

Это означает, что в ближайшее время мы увидим рост цен для потребителей на смартфоны с чипами MediaTek. Самое логичное в этой ситуации покупать нужные товары сейчас, а не ждать — завтра цены изменятся, они возрастут. Нестабильность поставок комплектующих уже стала нормой, цены будут скакать постоянно, причем тенденция будет на их увеличение. В целом впереди нас ждет большое разочарование от стоимости электроники.

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Источник: gizmochina