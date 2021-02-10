MediaTek триумфатор, Samsung в числе неудачников

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Расстановка сил на рынке мобильных процессоров

В последний год-два MediaTek сделала многое, чтобы избавиться от имиджа лузера, который постоянно в тени Qualcomm. Тайваньский чипмейкер начал выпускать хорошие чипы и это положительно сказалось на спросе на его продукты и, соответственно, доле компании на рынке. Уже больше года она уверенно удерживает лидерство на рынке однокристальных систем.

Аналитики Counterpoint подсчитали количество поставленных чипов в третьем квартале нынешнего года и пришли к выводу, что рынок вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки же 5G-процессоров и вовсе увеличились вдвое. Лидером остается MediaTek, которая контролирует 40% рынка. Для сравнения годом ранее этот показатель был 33%.

Второе место за Qualcomm, занимающей 27% доли рынка. Компания хорошо добавила по сравнению со вторым кварталом нынешнего года — рост составил 9%. Но это на 1% меньше, чем годом ранее. Аналитики считают, что американский чипмейкер укрепил свои позиции на рынке по итогам четвертого квартала и все благодаря выходу новых чипов серий 4, 6 и 7 Snapdragon.

Третьей стала Apple с результатом 15% доли рынка и это нам 3% больше, чем в третьем квартале прошлого года. Успешной третья декада нынешнего года стала для UNISOC, сумевшей существенно нарастить поставки чипов и завоевавшая 10% доли рынка против 4% годом ранее. Процессоры компании нашли свое применение в устройствах компаний Realme, Honor, ZTE, Motorola и прочих брендов.

В число аутсайдеров попали Samsung и HiSilicon. Но если с подразделением Huawei все предсказуемо и логично на фоне санкций, то вот падение Samsung стало неожиданностью. Если год назад ее доля была 10%, то в третьем квартале нынешнего года составила 5%. В активе HiSilicon всего 2% против 13% годом ранее.

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Источник: counterpointresearch﻿