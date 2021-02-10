MediaTek немного нахитрил с характеристиками Dimensity 9300, неужели нас всех обманули?

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Dimensity 9300﻿ разочарует ли претензии надуманы?

Известный инсайдер @Tech_Reve выразил в твиттере свое разочарование "Фейковыми" ядрами X4 в будущем флагманском чипе от Mediatek dimensity 9300. Впоследствии в комментариях он объяснил, что именно он имел в виду когда называл их фейковыми.

На презентации ARM показала три вариации своего нового сверхмощного ядра X4, отличавшихся объемом кэш-памяти L2: 512 КБ, 1 МБ и 2 МБ. И вот три из четырех ядер нового чипа будут иметь минимальную конфигурацию на 512 КБ и чуть меньшие частоты, чем главное "Полноценное ядро".

Но не следует сразу разочаровываться, как инсайдер, и считать, что нас снова обманули. Такой объем кэша также имеют и те же ядра A720, и мощности им тоже хватает, но само ядро X4 имеет лучшие другие характеристики. Именно выбрав версии с минимальным объемом кэша, компания решила проблему перегрева чипа, потому что скоростной кэш очень прожорлив и неплохо так греется.

А первые тесты показывают, что на общую производительность чипа такая конфигурация отрицательно почти не влияет, он мощнее конкурента из лагеря Qualcomm. Конечно, реальную ситуацию мы увидим только после релиза первых смартфонов на обоих процессорах, но сейчас такая претензия к кэшу больше похожа на обычный хайп.

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Источник: twitter