Meizu 18s и Meizu 18s Pro на низком старте: изображения и характеристики

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Появление Snapdragon 888+ стало поводом обновить серию Meizu 18

В этом году Meizu предупредила немногочисленную армию фанатов, что ограничится выпуском только серии Meizu 18, больше никаких смартфонов она представлять не планирует. Но затем компания передумала и вот уже скоро она представит чуть прокаченные версии своих актуальных флагманов. Новинки должны именоваться Meizu 18s и Meizu 18s Pro.

В базе данных была найдена информация о моделях Meizu с индексами M182Q и M192Q, которые, как предполагается, дебютируют как Meizu 18s и Meizu 18s Pro. Ожидается, что есть еще одна модель M172Q с процессором Snapdragon 870.

Габариты корпуса Meizu 18s составили 152,4х69,2х8,18 мм и весит он всего 162 грамма. Достаточно компактным смартфон получился за счет установки 6,2-дюймового AMOLED-дисплея разрешением 3200х1440 точек и аккумулятора емкостью 3910 мАч. Базируется новинка на процессоре с таковой частотой 2,95 ГГц и, скорее всего, это Snapdragon 888+.

В активе Meizu 18s операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Flyme, 8/12 Гб оперативки и 128/256 Гб постоянной памяти и тройная тыльная камера 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп.

Meizu 18s Pro получил дисплей большей диагональю: 6,7 дюйма, разрешение 2К и матрица AMOLED. Судя по всему, тут также установили Snapdragon 888+, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, а также программное обеспечение Android 11. Емкость аккумулятора составила 4410 мАч и основная камера четырехэлементная: 50 Мп + 32 Мп + 8 Мп + 0,3 Мп.

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Источник: sparronews