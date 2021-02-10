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Meizu 20 Classic: ожидается анонс особой версии флагмана уже завтра

18.10.2023 39 0

ОБНОВЛЕНЫЙ ДИЗАЙН И НОВЫЕ ВАРИАНТЫ

 

Компания Meizu опубликовала тизер, в котором объявила об анонсе специальной версии Meizu 20 уже завтра, 19 октября.

 

Meizu 20 Classic: ожидается анонс особой версии флагмана уже завтра – фото 1

 

В этом тизере видна буква «N», а на утечке из Weibo буклете с будущим Meizu 20 Classic видно, что вместо традиционного логотипа meizu красуется эта буква

 

По утечке, Meizu 20 Classic будет доступен в двух вариантах: 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. Цветов будет три – белый, зеленый и серый.

 

Meizu 20 Classic: ожидается анонс особой версии флагмана уже завтра – фото 2

 

Meizu 20 Classic будет базироваться на обычной модели Meizu 20 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 6,55" OLED экраном 144 Гц, тройной камерой 50 Мп и аккумулятором 4700 мАч.

 

Итак, завтра узнаем все детали о специальной версии флагмана Meizu. Следим за новостями.

 

Источник - playfuldroid

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 18.10.2023
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Meizu 20 Classic: ожидается анонс особой версии флагмана уже завтра