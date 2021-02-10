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Meizu 20 Infinity – неожиданный анонс премиум версии смартфона

30.03.2023 102 0

Премиальная версия смартфона смотрится просто фантастически

Компания Meizu доказала, что умеет удивлять. Давайте поговорим о темной лошадке этой презентации – Meizu 20 Infinity. В этом смартфоне основное ударение сделано на дизайне и премиальных материалах корпуса. Рамка выполнена из нержавеющей стали, спереди и сзади фирменное стекло Meizu Titan Glass.

 

meizu_20_infinity

 

Стекло содержит керамические частицы, которые в процессе изготовления спекаются со стеклом при температуре 750 градусов. Вследствие этого оно имеет высокую жесткость (6.5 по шкале Мооса) и очень устойчиво к появлению царапин.

 

Модель получила сверхтонкие симметричные рамки дисплея толщиной всего 1.48 мм. Также здесь используется инновационная конструкция перехода из рамки к стеклу, она почти бесшовная и выглядит очень круто. Meizu 20 Infinity будет доступен в трех цветах – черный, серый и зеленый.

 

meizu_20_infinity

 

Железо по сравнению с младшими моделями также имеет определенные отличия. Здесь установили 6,79" дисплей от BOE - AMOLED Q9 с изменяющейся частотой кадров от 1 до 120 Гц и разрешением QHD+. Чип Snapdragon 8 Gen 2 с 12-16 ГБ GDDR5 и накопителем UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ.

 

Аккумулятор немного похудел по сравнению с "прошкой" и имеет емкость 4800 мАч, также уменьшилась и мощность проводной зарядки до 65 Вт, а беспроводная осталась на 50 Вт. Глядя на то, что толщина смартфона даже немного выросла (8.2 мм) можно понять, что новое защитное стекло немного толще, чем его аналоги от corning.

 

meizu_20_infinity

 

Камеры, как ни странно, тоже чуть-чуть ухудшили, основная на 50 Мп IMX 766, телеобъектив на 12 Мп IMX663 и ширик тоже на 12 Мп IMX563. Фронталка такая же как у других – 32 Мп IMX616. Одним словом покупать эту модель ради камер точно не стоит.

 

Цены у новинки не менее премиальны чем вид:

 

12/256 ГБ - 915$

12/512 ГБ - 1065$

12/ 1 ТВ - 1235$

 

Дату начала продаж пока не объявляли, поэтому любителям красоты придется немного подождать. В общем, впечатления от смартфона очень приятны, он выглядит не просто как средство связи, а как настоящий стильный аксессуар.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 30.03.2023

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Meizu 20 Infinity – неожиданный анонс премиум версии смартфона