Meizu 20 Infinity – неожиданный анонс премиум версии смартфона

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Премиальная версия смартфона смотрится просто фантастически

Компания Meizu доказала, что умеет удивлять. Давайте поговорим о темной лошадке этой презентации – Meizu 20 Infinity. В этом смартфоне основное ударение сделано на дизайне и премиальных материалах корпуса. Рамка выполнена из нержавеющей стали, спереди и сзади фирменное стекло Meizu Titan Glass.

Стекло содержит керамические частицы, которые в процессе изготовления спекаются со стеклом при температуре 750 градусов. Вследствие этого оно имеет высокую жесткость (6.5 по шкале Мооса) и очень устойчиво к появлению царапин.

Модель получила сверхтонкие симметричные рамки дисплея толщиной всего 1.48 мм. Также здесь используется инновационная конструкция перехода из рамки к стеклу, она почти бесшовная и выглядит очень круто. Meizu 20 Infinity будет доступен в трех цветах – черный, серый и зеленый.

Железо по сравнению с младшими моделями также имеет определенные отличия. Здесь установили 6,79" дисплей от BOE - AMOLED Q9 с изменяющейся частотой кадров от 1 до 120 Гц и разрешением QHD+. Чип Snapdragon 8 Gen 2 с 12-16 ГБ GDDR5 и накопителем UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ.

Аккумулятор немного похудел по сравнению с "прошкой" и имеет емкость 4800 мАч, также уменьшилась и мощность проводной зарядки до 65 Вт, а беспроводная осталась на 50 Вт. Глядя на то, что толщина смартфона даже немного выросла (8.2 мм) можно понять, что новое защитное стекло немного толще, чем его аналоги от corning.

Камеры, как ни странно, тоже чуть-чуть ухудшили, основная на 50 Мп IMX 766, телеобъектив на 12 Мп IMX663 и ширик тоже на 12 Мп IMX563. Фронталка такая же как у других – 32 Мп IMX616. Одним словом покупать эту модель ради камер точно не стоит.

Цены у новинки не менее премиальны чем вид:

12/256 ГБ - 915$

12/512 ГБ - 1065$

12/ 1 ТВ - 1235$

Дату начала продаж пока не объявляли, поэтому любителям красоты придется немного подождать. В общем, впечатления от смартфона очень приятны, он выглядит не просто как средство связи, а как настоящий стильный аксессуар.

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Источник: weibo