Meizu 20 Infinity: премиальный смартфон с уникальным дизайном наконец-то добирается на прилавки

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Премиальный смартфон с "тонкими" рамками поступает в свободную продажу

Прошло уже достаточно много времени, и многие уже могли забыть, что на весенней презентации Meizu показала сразу три смартфона, два из которых почти сразу поступили в продажу, а третий - Meizu 20 Infinity показали только на фото и выставочных стендах. Это была топовая модель линейки, где основной фишкой стали премиальные материалы корпуса и безрамочный дизайн (только на рендерах).

В ней используются рамки из стали и стекло собственной разработки Meizu Titan, которое по тестам компании значительно устойчивее к царапинам и падениям, чем Gorilla glass. Более подробно с его характеристиками можно ознакомиться в нашей статье с анонсом по этой ссылке .

Скорее всего, были определенные проблемы с производством и в свободную продажу смартфоны Meizu 20 Infinity поступят только сейчас, через 2 месяца после анонса. Если быть точным, произойдет это 12 июня по ценам от $885.

Младшие братья по линейке пользуются большим спросом в Китае из-за хорошего соотношения цены к характеристикам, а вот как воспримут покупатели премиальный смартфон от бренда пока остается загадкой.

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Источник: weibo