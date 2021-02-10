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Meizu 20 Infinity: премиальный смартфон с уникальным дизайном наконец-то добирается на прилавки

09.06.2023 52 0

Премиальный смартфон с "тонкими" рамками поступает в свободную продажу

Прошло уже достаточно много времени, и многие уже могли забыть, что на весенней презентации Meizu показала сразу три смартфона, два из которых почти сразу поступили в продажу, а третий - Meizu 20 Infinity показали только на фото и выставочных стендах. Это была топовая модель линейки, где основной фишкой стали премиальные материалы корпуса и безрамочный дизайн (только на рендерах).

 

Meizu 20 Infinity: премиальный смартфон с уникальным дизайном наконец-то добирается на прилавки – фото 1

 

В ней используются рамки из стали и стекло собственной разработки Meizu Titan, которое по тестам компании значительно устойчивее к царапинам и падениям, чем Gorilla glass. Более подробно с его характеристиками можно ознакомиться в нашей статье с анонсом по этой ссылке .

Meizu 20 Infinity: премиальный смартфон с уникальным дизайном наконец-то добирается на прилавки – фото 2

 

Скорее всего, были определенные проблемы с производством и в свободную продажу смартфоны Meizu 20 Infinity поступят только сейчас, через 2 месяца после анонса. Если быть точным, произойдет это 12 июня по ценам от $885.

 

Младшие братья по линейке пользуются большим спросом в Китае из-за хорошего соотношения цены к характеристикам, а вот как воспримут покупатели премиальный смартфон от бренда пока остается загадкой.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 09.06.2023
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Meizu 20 Infinity: премиальный смартфон с уникальным дизайном наконец-то добирается на прилавки