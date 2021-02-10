Meizu начнет устанавливать HarmonyOS. По крайней мере, в носимых гаджетах

435

31 мая состоится премьера Meizu Watch, и они могут работать на HarmonyOS

Huawei ударными темпами строит HarmonyOS. Уже в этом году компания планирует перевести на работу с ней многомиллионный парк гаджетов. Надеется она, что к инициативе «вот вам классная операционка» подключаться и другие китайские компании. На прошлой неделе Huawei подтвердила, что как минимум три компании всерьез настроены на то, чтобы начать устанавливать HarmonyOS в своих устройствах.

Имена тех, кто готов поставить свои гаджеты под знамена операционной системы Huawei названы не были. Но уже сегодня мы знаем имя одной из компаний. Ею стала Meizu. Сегодня компания опубликовала тизер, возвещающий о том, что 31 мая она устроит анонс своих смарт-часов и одной из их фишек должна стать операционка HongMeng (так в Китае именуется HarmonyOS). Хотя, возможно, компания лишь объявит о желании выпустить в будущем умные часы с ОС от Huawei. Нам стоит дождаться релиза, чтобы точно узнать о намерениях Meizu.

Что касается самих Meizu Watch, то они получат чип Snapdragon Wear 4100, дизайн в стиле Apple Watch, датчики измерения сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. А еще предложат поддержку голосового помощника Lipro.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina