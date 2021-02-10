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Mi Band 8 и Xiaomi Pad 6: наконец-то раскрыт дизайн по официальному приглашению

13.04.2023 1196 0

Первый взгляд на Xiaomi Pad 6

Меньше недели осталось до официальной презентации Xiaomi. Уже давно ходили слухи, что на ней будет представлена линейка Pad 6 и новый фитнес браслет Band 8. И вот сегодня в социальной сети Weibo появились официальные приглашения на презентацию подтверждающих эти догадки.

 

И если фитнес браслет мы уже видели даже на живых фотографиях, то внешность планшета показали впервые.

 

xiaomi_pad_6

 

Дизайн планшет позаимствовал у смартфона Xiaomi 13, квадратный блок камер, плоские грани и схожие цвета. Также на постере указано, что будет поддержка стилуса и магнитной клавиатуры.

 

На фото Mi Band 8 можно увидеть разные стильные ремешки из кожи и металла. Скорее всего, крепятся они на отдельную съемную металлическую рамку, но будет ли она идти в комплекте пока неясно.

 

mi_band_8

 

Пока непонятно какая версия планшета на изображении, но скорее всего язык дизайна будет одинаковым для всей линейки. Поэтому будем ждать новой информации и обязательно поделимся ею с вами.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 13.04.2023

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Mi Band 8 и Xiaomi Pad 6: наконец-то раскрыт дизайн по официальному приглашению