Mi Band 8 и Xiaomi Pad 6: наконец-то раскрыт дизайн по официальному приглашению

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Первый взгляд на Xiaomi Pad 6

Меньше недели осталось до официальной презентации Xiaomi. Уже давно ходили слухи, что на ней будет представлена линейка Pad 6 и новый фитнес браслет Band 8. И вот сегодня в социальной сети Weibo появились официальные приглашения на презентацию подтверждающих эти догадки.

И если фитнес браслет мы уже видели даже на живых фотографиях, то внешность планшета показали впервые.

Дизайн планшет позаимствовал у смартфона Xiaomi 13, квадратный блок камер, плоские грани и схожие цвета. Также на постере указано, что будет поддержка стилуса и магнитной клавиатуры.

На фото Mi Band 8 можно увидеть разные стильные ремешки из кожи и металла. Скорее всего, крепятся они на отдельную съемную металлическую рамку, но будет ли она идти в комплекте пока неясно.

Пока непонятно какая версия планшета на изображении, но скорее всего язык дизайна будет одинаковым для всей линейки. Поэтому будем ждать новой информации и обязательно поделимся ею с вами.

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Источник: weibo