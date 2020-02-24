Мировая премьера Huawei MediaPad Pro: мощный планшет с обратной зарядкой, но без сервисов Google

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Сегодня Huawei провела онлайн-конференцию, на которой представила ряд своих новинок. Среди дебютантов оказался планшет Huawei MediaPad Pro, который уже был показан на родном китайском рынке, а сегодня состоялась его глобальная премьера.





У компании получился легкий, тонкий, мощный и симпатичный продукт. Правда, есть одно разочарование — отсутствие поддержки Google-сервисов. MediaPad Pro стал первым среди планшетов, кто предложил поддержку реверсивной беспроводной зарядки. Т.е. для того, чтобы зарядить беспроводные наушники, пользователю необходимо положить их на тыльную крышку.





В плане дизайна планшет напоминает смартфон, обладающий дисплеем с небольшими рамками по периметру, круглым отверстием под фронтальную 8 Мп камеру и основной камерой, которую оформили в один овальный модуль со светодиодной вспышкой.









От выбора цвета напрямую будет зависеть оформление задней крышки. Так, планшет в белом или сером цветах получил стеклянную матовую панель, а в зеленом и оранжевом оттенках — кожаное покрытие. Толщина корпуса составила всего 7,2 мм и весит он 460 грамм.





Диагональ дисплея составила 10,8 дюйма и разрешением 2560х1600 точек. В основе Huawei MediaPad Pro установлен 7 нм чип Kirin 990, есть 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256/512 Гб.





Планшет получил основную 13 Мп камеру, порт USB Type-C, слот для карт памяти до 256 Гб, фирменную оболочку EMUI 10 на основе Android 10, 4 динамика с настройкой от Harman Kardon и аккумулятор емкостью 7250 мАч. Заявленное время работы устройства — до 12 часов в режиме воспроизведения видео. Есть поддержка стилуса M-Pencil и предлагается чехол-клавиатура.





Как всегда, есть версии с поддержкой только Wi-Fi, а есть модификации, работающие в сетях LTE. Ценники на планшет стартуют от 549 евро за младшую Wi-Fi-версию с 6/128 Гб памяти.





Источник: digitaltrends.com







