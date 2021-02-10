MIUI 12.5 Enhanced выходит на глобальный рынок! Когда и какие смартфоны получат

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В четвертом квартале Xiaomi обновит до MIUI 12.5 Enhanced флагманы 2020 и 2021 годов

Подходящий к концу август принес немало интересных событий. В частности, мы получили Xiaomi Mi Mix 4, обзор которого вы можете посмотреть на нашем канале, а также компания представила новую версию фирменной оболочки —MIUI 12.5 Enhanced. Первыми ее опробовать смогли пользователи в Китае, но уже скоро она придет и на глобальные версии смартфонов.

Сегодня на своем официальном форуме Xiaomi сообщила, что MIUI 12.5 Enhanced скоро станет доступна пользователям по всему миру. Это оптимизированная версия оболочки, которая должна увеличить скорость работы устройств и уменьшить энергопотребление. Распространять стабильную и глобальную версию MIUI 12.5 Enhanced начнут с четвертого квартал нынешнего года.

Список смартфонов, которые обновятся до MIUI 12.5 Enhanced до конца года:

Новая версия оболочки MIUI получила порядковый номер 12.5 с припиской Enhanced. Так Xiaomi решила подчеркнуть, что это не прежняя и косячная MIUI 12.5, а новая и улучшенная. Компания декларирует более 150 изменений, которые в итоге должны улучшить работу прошивки и продлить жизненный цикл устройств. Самих функциональных изменений практически нет, акцент сделан на работу системы с аппаратными компонентами. В MIUI 12.5 Enhanced реализовали алгоритмы, уменьшающие нагрузку на чипсет и предотвращающие износ накопителя.

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Источник: c.mi.com