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MIUI 12.5 Enhanced выходит на глобальный рынок! Когда и какие смартфоны получат

27.08.2021 6105 1

В четвертом квартале Xiaomi обновит до MIUI 12.5 Enhanced флагманы 2020 и 2021 годов

Подходящий к концу август принес немало интересных событий. В частности, мы получили Xiaomi Mi Mix 4, обзор которого вы можете посмотреть на нашем канале, а также компания представила новую версию фирменной оболочки —MIUI 12.5 Enhanced. Первыми ее опробовать смогли пользователи в Китае, но уже скоро она придет и на глобальные версии смартфонов.

 

MIUI 12.5 Enhanced выходит на глобальный рынок! Когда и какие смартфоны получат – фото 1

 

Сегодня на своем официальном форуме Xiaomi сообщила, что MIUI 12.5 Enhanced скоро станет доступна пользователям по всему миру. Это оптимизированная версия оболочки, которая должна увеличить скорость работы устройств и уменьшить энергопотребление. Распространять стабильную и глобальную версию MIUI 12.5 Enhanced начнут с четвертого квартал нынешнего года.

 

Список смартфонов, которые обновятся до MIUI 12.5 Enhanced до конца года:

 

 

Новая версия оболочки MIUI получила порядковый номер 12.5 с припиской Enhanced. Так Xiaomi решила подчеркнуть, что это не прежняя и косячная MIUI 12.5, а новая и улучшенная. Компания декларирует более 150 изменений, которые в итоге должны улучшить работу прошивки и продлить жизненный цикл устройств. Самих функциональных изменений практически нет, акцент сделан на работу системы с аппаратными компонентами. В MIUI 12.5 Enhanced реализовали алгоритмы, уменьшающие нагрузку на чипсет и предотвращающие износ накопителя.

 

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Источник: c.mi.com

 

MIUI 12.5 Enhanced Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.08.2021

Комментарии

Я Я 0
Какой-то энхансед и всего для жалкого десятка моделей? А как же миуай 13, про неё можно забыть?
27.08.2021 16:24

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MIUI 12.5 Enhanced выходит на глобальный рынок! Когда и какие смартфоны получат